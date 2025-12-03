Людовико Эйнауди о начале музыкального пути и влиянии The Beatles, Pink Floyd и других рок-групп

Композитор Людовико Эйнауди, чьи произведения давно стали неотъемлемой частью мировой киноиндустрии и современной неоклассики, подробно рассказал о своих музыкальных истоках и том, как рок-группы 60–70-х годов повлияли на его авторский стиль. Его признания позволяют по-новому взглянуть на источники вдохновения одного из самых востребованных композиторов Европы.

Эйнауди вырос в семье, где музыка звучала ежедневно и в самых разных формах. По одну сторону дома — мать, которая играла Баха и Шопена. По другую — две старшие сестры, увлечённые The Beatles, Джими Хендриксом и современной рок-сценой.

Это сочетание противоположных музыкальных культур стало для будущего композитора фундаментом, из которого вырос его уникальный стиль, соединяющий минимализм, народные мотивы и поп-музыкальную интонацию.

Хотя сегодня Эйнауди известен прежде всего как пианист и композитор, своё музыкальное становление он связывает прежде всего с роком. Первую гитару он получил в десять лет, а подростковые годы прошли под влиянием Pink Floyd, The Who и блюзовых импровизаций с друзьями.

В поисках новых впечатлений он путешествовал по Европе, посещая концерты своих любимых групп. Эти впечатления, по словам композитора, сформировали его отношение к музыке как к эмоциональному и живому искусству, которое должно быть доступным и понятным слушателю.

Несмотря на увлечение роком, к моменту выбора жизненного пути Эйнауди решил посвятить себя академической музыке. Он поступил в консерваторию, где начал серьёзно изучать фортепиано, гармонию и основы композиции.

В середине 1970-х, когда рок-сцена менялась и уступала место новым направлениям, Эйнауди всё больше погружался в классическую и авангардную музыку. Он изучал произведения Штокхаузена, Берга и других представителей послевоенного модернизма, а позже стал учеником композитора Лучано Берио — одного из ключевых авторов XX века и наставника Стива Райха и Макса Рихтера.

Обширные академические знания дали Эйнауди широкие творческие возможности — и одновременно путаницу. Чем больше он изучал музыку, тем сложнее становилось определить собственный путь.

В какой-то момент композитор решил вернуться к тем музыкальным корням, которые сопровождали его с детства: популярной музыке, фолку и минимализму. Так начался период, в котором он нашёл свой истинный голос.

Эйнауди вернулся к основам — простоте, ясности, мелодичности — и на этой базе начал строить новое направление. Именно в это время он создал альбомы Le Onde и Stanze, которые принесли ему международную известность и определили дальнейший путь.

По словам Эйнауди, успех никогда не останавливал его — напротив, каждый новый цикл композиций становился отправной точкой для следующего исследования. Он не стремится повторять уже достигнутое, а всегда ищет новые формы и звучания.

