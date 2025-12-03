Людовико Эйнауди о начале музыкального пути и влиянии The Beatles, Pink Floyd и других рок-групп

Людовико Эйнауди о начале музыкального пути и влиянии The Beatles, Pink Floyd и других рок-групп03.12.25
Композитор Людовико Эйнауди, чьи произведения давно стали неотъемлемой частью мировой киноиндустрии и современной неоклассики, подробно рассказал о своих музыкальных истоках и том, как рок-группы 60–70-х годов повлияли на его авторский стиль. Его признания позволяют по-новому взглянуть на источники вдохновения одного из самых востребованных композиторов Европы.
Эйнауди вырос в семье, где музыка звучала ежедневно и в самых разных формах. По одну сторону дома — мать, которая играла Баха и Шопена. По другую — две старшие сестры, увлечённые The Beatles, Джими Хендриксом и современной рок-сценой.
Это сочетание противоположных музыкальных культур стало для будущего композитора фундаментом, из которого вырос его уникальный стиль, соединяющий минимализм, народные мотивы и поп-музыкальную интонацию.
Хотя сегодня Эйнауди известен прежде всего как пианист и композитор, своё музыкальное становление он связывает прежде всего с роком. Первую гитару он получил в десять лет, а подростковые годы прошли под влиянием Pink Floyd, The Who и блюзовых импровизаций с друзьями.
В поисках новых впечатлений он путешествовал по Европе, посещая концерты своих любимых групп. Эти впечатления, по словам композитора, сформировали его отношение к музыке как к эмоциональному и живому искусству, которое должно быть доступным и понятным слушателю.
Несмотря на увлечение роком, к моменту выбора жизненного пути Эйнауди решил посвятить себя академической музыке. Он поступил в консерваторию, где начал серьёзно изучать фортепиано, гармонию и основы композиции.
В середине 1970-х, когда рок-сцена менялась и уступала место новым направлениям, Эйнауди всё больше погружался в классическую и авангардную музыку. Он изучал произведения Штокхаузена, Берга и других представителей послевоенного модернизма, а позже стал учеником композитора Лучано Берио — одного из ключевых авторов XX века и наставника Стива Райха и Макса Рихтера.
Обширные академические знания дали Эйнауди широкие творческие возможности — и одновременно путаницу. Чем больше он изучал музыку, тем сложнее становилось определить собственный путь.
В какой-то момент композитор решил вернуться к тем музыкальным корням, которые сопровождали его с детства: популярной музыке, фолку и минимализму. Так начался период, в котором он нашёл свой истинный голос.
Эйнауди вернулся к основам — простоте, ясности, мелодичности — и на этой базе начал строить новое направление. Именно в это время он создал альбомы Le Onde и Stanze, которые принесли ему международную известность и определили дальнейший путь.
По словам Эйнауди, успех никогда не останавливал его — напротив, каждый новый цикл композиций становился отправной точкой для следующего исследования. Он не стремится повторять уже достигнутое, а всегда ищет новые формы и звучания.
Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
