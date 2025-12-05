Мартин Кольштедт выпустил первый сингл «RAH» с нового альбома

Немецкий композитор и пианист Мартин Кольштедт представил композицию «RAH» — первый сингл, открывающий новый альбом музыканта. По словам музыканта, «RAH» — это начало путешествия, отражающее долгий период внутреннего поиска и переосмысления творческого подхода.

В интервью Кольштедт рассказал, что последние три года работал над идеями и музыкальными набросками, но не спешил превращать их в звучание. Он углублялся в ощущения и вопросы, пытаясь найти честную форму выражения: «Я не думаю, что когда-либо копал глубже и дольше, чтобы создать новую музыку».

Сингл «RAH» обозначает старт этого нового этапа — момент, когда автор готов показать слушателю «первую часть пути». Композиция — символ начала поиска, сомнений и, возможно, трансформации.

Читайте также: Такахиро Кидо и Юки Мурата поделились новым видео «the light», снятым в Москве