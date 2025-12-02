Бруно Бавота поделился новым синглом «Notturno»

Итальянский композитор и пианист Бруно Бавота представил новую композицию — сольное фортепианное произведение под названием «Notturno».

Пьеса отличается более классическим звучанием по сравнению с предыдущими работами Бавоты. Автор отмечает, что её гармония построена на минорных аккордах и вдохновлена поздними ночами — именно в такие моменты он черпал идеи для «Notturno».

Новый релиз также служит вступлением к грядущему альбому Night Music, который выйдет в 2026 году. Запись велась летом прошлого года в его студии среди гор Ирпинии, где, по словам композитора, «ночи казались бесконечными».

