Бруно Бавота поделился новым синглом «Notturno»

02.12.25

Итальянский композитор и пианист Бруно Бавота представил новую композицию — сольное фортепианное произведение под названием «Notturno».

Пьеса отличается более классическим звучанием по сравнению с предыдущими работами Бавоты. Автор отмечает, что её гармония построена на минорных аккордах и вдохновлена поздними ночами — именно в такие моменты он черпал идеи для «Notturno».

Новый релиз также служит вступлением к грядущему альбому Night Music, который выйдет в 2026 году. Запись велась летом прошлого года в его студии среди гор Ирпинии, где, по словам композитора, «ночи казались бесконечными».

Бруно Бавота (Bruno Bavota) — молодой итальянский композитор, мультиинструменталист с безграничным потенциалом и необыкновенным даром объединения в своих произведениях интеллектуального и эмоционального начала. Его музыка, о которой часто говорят как о «обезоруживающе искренней» и «необычайно эмоциональной», за последние несколько лет претерпела серьезные творческие трансформации. Если ранние записи Бруно были максимально естественными и посвящены универсальным темам, то в его последних работах нашлось место медитации и саморефлексии. Подробнее с творчеством Бруно Бавота можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

