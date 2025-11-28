Документальный фильм про Рюити Сакамото получил премию «Эмми»

28.11.25
Документальный фильм про Рюити Сакамото получил премию «Эмми»

Документальный фильм NHK «Ryuichi Sakamoto: Last Days» удостоен международной премии International Emmy Award в категории «Arts Programming». Церемония вручения премии прошла 24 ноября 2025 года в Нью-Йорке — фильм стал единственным японским победителем этого года.

«Last Days» — это камерная, эмоционально честная хроника последних месяцев жизни Рюити Сакамото, вызванные его диагнозом. Фильм основан на дневниках композитора, редких личных записях, архивных видеоматериалах и интервью с семьёй и близкими. Он отражает, как великий музыкант боролся с болезнью, продолжая творить и размышлять о смысле жизни и искусства.

Создатели сознательно выбрали хронологический монтаж и позволили Сакамото говорить «сами за себя» — без лишнего драматизма, через его собственные мысли, музыку и медленные, порой пугающе честные кадры. Как отметил исполнительный продюсер Кеничи Мацумия: «Самое трудное было показать смерть с достоинством».

Документальное кино раскрывает личность Сакамото так, как редко удаётся показать художника: через тревоги, надежды и музыку, вплоть до последних дней.

Рюити Сакамото

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

