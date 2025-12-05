Такахиро Кидо и Юки Мурата поделились новым видео «the light», снятым в Москве

Японские композиторы Такахиро Кидо и Юки Мурата, участники группы Anoice, представили новое музыкальное видео на композицию «the light», которая войдёт в грядущий альбом Music for Piano and Chamber Orchestra. Новый релиз выйдет 15 декабря.

Видео было снято в Москве во время сотрудничества Кидо и Мураты со струнным оркестром CAGMO. В нём Мурата исполняет фортепианную партию, а Кидо выступает в роли дирижёра камерного ансамбля.

«the light» представляет собой первое визуальное знакомство с будущим альбомом. Объединяя камерное фортепианное звучание и оркестровое сопровождение, композиция делает акцент на контрасте между интимностью фортепиано и «живым» звучанием струнных.

Читайте также: Людовико Эйнауди о начале музыкального пути и влиянии The Beatles, Pink Floyd и других рок-групп