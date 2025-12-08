Роберто Качапалья поделился первым синглом «LUMINA» с нового альбома Aural - Song on Reality

Роберто Качапалья поделился первым синглом «LUMINA» с нового альбома Aural - Song on Reality08.12.25
Итальянский композитор и пианист Роберто Качапалья выпустил первый сингл «LUMINA» с нового альбома Aural – Song on Reality.
Музыкант призывает слушателей к осознанному, сосредоточенному восприятию: «LUMINA ведёт нас, нота за нотой, к осознанию светлой гармонии, что живёт в каждом из нас».
«LUMINA» задаёт тон будущей пластинке: звучание отличается характерной для Качапальи медитативностью и чистотой формы — музыкальный материал раскрывается постепенно, без излишних драматических скачков, что подчёркивает философскую направленность проекта.
Новый альбом Aural – Song on Reality обещает стать дальнейшим развитием последних экспериментов Качапальи — сочетания фортепианной традиции с современным звуком, глубокой рефлексией и попыткой выразить универсальные эмоциональные состояния.
Читайте также: Мартин Кольштедт выпустил первый сингл «RAH» с нового альбома
Похожие новости
Мартин Кольштедт выпустил первый сингл «RAH» с нового альбома05.12.25
Немецкий композитор и пианист Мартин Кольштедт представил композицию «RAH» — первый сингл, открывающий новый альбом музыканта...
Такахиро Кидо и Юки Мурата поделились новым видео «the light», снятым в Москве05.12.25
Японские композиторы Такахиро Кидо и Юки Мурата, участники группы Anoice, представили новое музыкальное видео на композицию «the light»...
Людовико Эйнауди о начале музыкального пути и влиянии The Beatles, Pink Floyd и других рок-групп03.12.25
Людовико Эйнауди рассказал о своих музыкальных истоках и том, как рок-группы 60–70-х годов повлияли на его авторский стиль...
Бруно Бавота поделился новым синглом «Notturno»02.12.25
Итальянский композитор и пианист Бруно Бавота представил новую композицию — сольное фортепианное произведение под названием «Notturno»...
Документальный фильм про Рюити Сакамото получил премию «Эмми»28.11.25
Документальный фильм NHK «Ryuichi Sakamoto: Last Days» удостоен международной премии International Emmy Award в категории «Arts Programming»...
Викингур Олафссон исполнил произведение Бетховена в своем новом клипе27.11.25
Исландский пианист Викингур Олафссон представил новый видеоклип, посвящённый сонате Людвига ван Бетховена Piano Sonata No. 30 in E Major, Op. 109...