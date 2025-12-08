Роберто Качапалья поделился первым синглом «LUMINA» с нового альбома Aural - Song on Reality

08.12.25

Итальянский композитор и пианист Роберто Качапалья выпустил первый сингл «LUMINA» с нового альбома Aural – Song on Reality.

Музыкант призывает слушателей к осознанному, сосредоточенному восприятию: «LUMINA ведёт нас, нота за нотой, к осознанию светлой гармонии, что живёт в каждом из нас».

«LUMINA» задаёт тон будущей пластинке: звучание отличается характерной для Качапальи медитативностью и чистотой формы — музыкальный материал раскрывается постепенно, без излишних драматических скачков, что подчёркивает философскую направленность проекта.

Новый альбом Aural – Song on Reality обещает стать дальнейшим развитием последних экспериментов Качапальи — сочетания фортепианной традиции с современным звуком, глубокой рефлексией и попыткой выразить универсальные эмоциональные состояния.

