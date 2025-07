Макс Рихтер выпустил свой парфюм совместно с Comme des Garçons

Британский композитор Макс Рихтер объявил о запуске аромата, созданного в сотрудничестве с Comme des Garçons Parfums. Новинка получила название Max Richter 01 и станет доступна с 24 июля 2025 года. Премьерные продажи начнутся в Париже — в магазинах Dover Street Market Paris, Dover Street Parfums Market и Comme des Garçons Paris, а позже аромат поступит в другие бутики CDG и DSM, а также к избранным международным ритейлерам.

Работа над ароматом стала попыткой Рихтера выразить язык памяти и личных переживаний через запах. Comme des Garçons подошли к созданию аромата так же, как композитор к сочинению музыки — как к форме повествования, выстроенной из тонких ассоциаций и эмоциональных настроений. Основу композиции составляют ноты, напрямую связанные с жизнью и творчеством самого Рихтера: графит, ветивер, кедр из резонансной деки фортепиано, смола для смычка скрипки, транзисторы и магнитная лента — отсылки к его студийному процессу и акустической палитре.

Визуальное оформление парфюма включает оригинальное произведение Юлии Мар — постоянной творческой соратницы Рихтера — из её серии The Church Of Our Becoming. Дизайн упаковки разработан Заком Кайесом.

Этот проект — не просто коммерческая коллаборация, а продолжение художественной практики Рихтера, исследующей границы восприятия и форм выражения. Как и в его музыкальных произведениях, в парфюме Max Richter 01 сочетаются технологичность, ностальгия и глубоко личный опыт — теперь не только в звуке, но и в аромате.

