Макс Рихтер выпустил свой парфюм совместно с Comme des Garçons

Макс Рихтер выпустил свой парфюм совместно с Comme des Garçons24.07.25
Британский композитор Макс Рихтер объявил о запуске аромата, созданного в сотрудничестве с Comme des Garçons Parfums. Новинка получила название Max Richter 01 и станет доступна с 24 июля 2025 года. Премьерные продажи начнутся в Париже — в магазинах Dover Street Market Paris, Dover Street Parfums Market и Comme des Garçons Paris, а позже аромат поступит в другие бутики CDG и DSM, а также к избранным международным ритейлерам.
Работа над ароматом стала попыткой Рихтера выразить язык памяти и личных переживаний через запах. Comme des Garçons подошли к созданию аромата так же, как композитор к сочинению музыки — как к форме повествования, выстроенной из тонких ассоциаций и эмоциональных настроений. Основу композиции составляют ноты, напрямую связанные с жизнью и творчеством самого Рихтера: графит, ветивер, кедр из резонансной деки фортепиано, смола для смычка скрипки, транзисторы и магнитная лента — отсылки к его студийному процессу и акустической палитре.
Визуальное оформление парфюма включает оригинальное произведение Юлии Мар — постоянной творческой соратницы Рихтера — из её серии The Church Of Our Becoming. Дизайн упаковки разработан Заком Кайесом.
Этот проект — не просто коммерческая коллаборация, а продолжение художественной практики Рихтера, исследующей границы восприятия и форм выражения. Как и в его музыкальных произведениях, в парфюме Max Richter 01 сочетаются технологичность, ностальгия и глубоко личный опыт — теперь не только в звуке, но и в аромате.
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Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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