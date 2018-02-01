Долгожданные концерты японского композиторского тандема и супружеской пары Такахиро Кидо и Юки Мурата в России состоятся весной 2018 года. В программу тура войдут лучшие произведения авторов и новые, ранее не исполнявшиеся композиции. Специально для столичных концертов к дуэту присоединятся японские музыканты, которые много лет работают бок о бок с Такахиро и Юки.

Расписание тура:

20 марта – Москва – Концертный зал РАМ им. Гнесиных

21 марта – Нижний Новогород – Нижегородское музыкальное училище им. М.А. Балакирева

23 марта – Санкт-Петербург – Концертный зал Яани кирик

24 марта – Екатеринбург – Концертный зал Маклецкого

26 марта – Красноярск – Концертный зал Красноярского института искусств

27 марта – Новосибирск – Культурная среда “Энергия”

29 марта – Пермь – Филармония “Триумф”

Ознакомиться с творчеством артистов и приобрести билеты на концерты можно здесь.