Исландский композитор, участник электронной группы Apparat Organ Quartet впервые приедет в Россию и представит свой свежий альбом «The Aristókrasía Project», вдохновленный бескрайним космосом и будущим. Полное погружение в атмосферу межзвездной одиссеи обеспечит полнокупольная проекция, разработанная специально для концерта при личном участии музыканта. Гостей ждет вокодерный роботизированный вокал в духе Röyksopp и Daft Punk, пульсирующий моторик-бит и устремленные ввысь оптимистичные мотивы, отсылающие к фантастическим мирам Айзека Азимова и вселенной мультфильма «Тайна третьей планеты». Обязательно прозвучат оммаж первому космонавту Юрию Гагарину с говорящим названием «Poyekhali!» и синтезаторная ода американской миссии «Вояджер». Мероприятие пройдет в рамках Cosmos — серии уникальных шоу в российских планетариях, подготовленных совместно с самыми космичными музыкантами современности.

Расписание тура:

12 апреля – Санкт-Петербург – Санкт-Петербургский планетарий

14 апреля – Москва – Московский планетарий

17 апреля – Волгоград – Волгоградский планетарий

Ознакомиться с творчеством артиста и приобрести билеты на концерты можно здесь.