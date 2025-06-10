Людовико Эйнауди выпустил мобильное приложение Ludo

Итальянский композитор Людовико Эйнауди выпустил собственное мобильное приложение под названием LUDO. Этот проект предлагает уникальный способ взаимодействия с музыкой и визуальным искусством, формируя более персональный и глубоко вовлекающий опыт для слушателей.

В отличие от привычных социальных сетей, где контент доступен в постоянном режиме и часто теряет свою ценность в потоке информации, LUDO построено вокруг идеи эфемерности. Весь контент в приложении доступен лишь мгновенно: после просмотра или прослушивания он исчезает без возможности пересмотра, подчеркивая ценность настоящего момента и искусства, живущего здесь и сейчас. Основные функции приложения LUDO:

Эксклюзивный контент — персональные аудио- и видеозаписи, фотографии и сообщения, которые Эйнауди отправляет напрямую пользователям.

Интерактивная навигация — с помощью встроенного компаса можно открывать новый контент, ориентируясь на направление, в котором он был «отправлен».

Прямой контакт с артистом — пользователи могут отправлять личные сообщения Людовико Эйнауди.

Минималистичный интерфейс — дизайн приложения максимально упрощен, чтобы ничто не отвлекало от восприятия искусства.