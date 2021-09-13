Таинственный берлинский композитор Lambert и уважаемый электронщик Мартин Штимминг, больше известный как Stimming, анонсировали свой новый совместный альбом. Работа из 11 произведений получила название Positive и увидит свет 15 октября. Первым тизером будущей коллаборации выбрали электроакустическую пьесу Newborn.

На протяжении трех с половиной лет работы над Positive дуэт поощрял друг друга исследовать новые музыкальные вселенные. «Мир менялся, и музыка должна была каким-то образом это отражать», — говорит Lambert. Поэтому пианист в сардинской маске быка отошел от того, что он называет «безопасным и уютным звуком фортепиано», и принялся за свои аналоговые lo-fi-синтезаторы. Штимминг, в свою очередь, экспериментировал с новыми ритмическими техниками, используя свое разностороннее понимание синтезированного звука для исследования неизведанной электроакустической территории. Positive — далеко не первый совместный альбом немцев. Предыдущий под названием Exodus вышел три года назад, а совсем недавно Lambert выпустил свежий False, к записи которого привлек множество других музыкантов.

Lambert — немецкий пианист, скрывающийся под сардинской маской быка. За основу своей музыки он берет чистое звучание фортепиано и нередко смешивает его с синтезированными звуками, оставаясь верным романтическим мелодиям и минимализму. На счету музыканта несколько сольных альбомов, две совместных студийных работы — Exodus с немецким электронщиком Stimming и We Share Phenomena с британским вокалистом Dekker, — коллаборационный альбом False, а также саундтрек к фильму «Инез, Даг и Кира» режиссера Джулии Котс.