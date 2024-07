Исландский композитор номинирован сразу в двух категориях — «Лучшая танцевальная или электронная запись» за совместный трек Loom с Bonobo, а также «Лучшая аранжировка, инструменты и вокал» за совместную с певицей Josin композицию The Bottom Line. Оба произведения вошли в новый альбом Арналдса под названием some kind of peace, который увидел свет в декабре прошлого года. Это первая в карьере Оулавюра номинация на «Грэмми».

Кроме того, номинации за лучший саундтрек для визуальных медиа удостоились композиторы Ханс Циммер (фильм «Дюна»), Людвиг Йоранссон (сериал «Мандалорец. Второй сезон. Выпуск 2 (главы 13-16»), Карлос Рафаэль Ривера (сериал «Королевский гамбит»), Крис Боуэрс (сериал «Бриджертоны»), а также трио Джона Батисты, Трента Резнора и Аттикуса Росса (мультфильм «Душа»).

Золотые статуэтки «Грэмми» вручаются ежегодно Национальной академией искусства и науки звукозаписи США, начиная с 1958 года, за выдающиеся достижения в области звукозаписывающей индустрии. Это одна из самых престижных наград в профессиональной индустрии, в музыкальном мире она считается эквивалентом «Оскара» и представляет собой позолоченную статуэтку в форме небольшого граммофона. Церемония вручения наград 64-й премии состоится 31 января 2022 года в Crypto.com Arena (бывший Staples Center) в Лос-Анджелесе.

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2022 году композитор Оулавюр Арнладс даст единственный концерт в России, на котором представит свой новый альбом some kind of peace. Выступление знаменитого исландского неоклассика состоится 10 июля в «Крокус Сити Холл»: Информация и билеты: https://neoclassica.ru/arnalds