Вышел сольный дебютный альбом Tancade Гаспара Клауса, над которым французский композитор и виолончелист работал три года. Виолончель — (почти) единственное, что слышит слушатель — ее натирают смычком, щиплют, чистят щеткой, ударяют, гладят, пихают и преображают (иногда с помощью педали эффектов). Она используется столь изобретательным и итригующим образом, что создается впечатление присутствия множества струнных инструментов, каждый из которых наделен богатым гармоническим, ритмическим или мелодическим потенциалом. Величественный и авантюрный, бурный и сияющий, мечтательный и строгий, Tancade не поддается классификации и напоминает камерную музыку, зависшую в четвертом измерении, или саундтрек к экспериментальному фильму.

«Для меня каждая пластинка, каждое музыкальное произведение рисует в сознании пейзаж или территорию, которая часто бывает одновременно реальной и символической, — говорит Гаспар Клаус. — Этот альбом является данью уважения одноименному уединенному месту и друзьям, с которыми я часто его делил. Как и друзья, Tancade может дарить спокойствие, даже когда находишься далеко или просто о нем думаешь». В альбом вошли 11 произведений. Напомним, недавно музыка Гаспара Клауса вошла в сериал «Увлечения» (Hobbies) французского телеканала Canal +.

Гаспар Клаус (Gaspar Claus) — французский виолончелист, композитор, чья страсть к неожиданностям и небрежная техника служит причиной коллабораций с Джимом О’Рурком, Суфьяном Стивенсом, Rone и многими другими исполнителями. От мастеров импровизационной музыки (Кейдзи Хайно) и неоклассики (Брайс Десснер) до гениев фламенко (Педро Солер, Инес Бакан) и поп-музыки (Барбара Карлотти, Питер фон Пёль), для которых музыка — это прежде всего проявление собственного присутствия в мире, торжество концепции дружбы, единения и неистовового удовольствия, ценностей, которые Клаус в том числе пропагандирует в составе трио Vacarme со скрипачками Карлой Паллоне и Кристель Лассорт.