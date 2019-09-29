Вышла новая биография Стиви Уишарт (Stevie Wishart) в альманахе композиторов.

Англичанка Стиви Уишарт относится к редкой породе композиторов-академиков. Она не останавливается на изучении классики и копает еще глубже — во времена музыки Средневековья. Один из ее любимых инструментов — колесная лира, древнейший струнный фрикционный инструмент, который использовали многие народы, включая славян.

Подробнее с творчеством канадского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/wishart



