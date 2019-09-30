Эд Карлсен выпустил свой третий полноформатный альбом Morning Hour. Последние два года композитор активно записывал материал в Дании, Польше, Италии и вывел свои чувственные мелодии на новый уровень, соединив струнные с электроникой и фортепиано с электрогитарой. Для Карлсена альбом стал настоящим прорывом как в личном, так и в профессиональном плане — композитор вернулся к своим корням как гитарист с классическим образованием и отразил в нем оптимистичный взгляд на жизнь.

Например, пьесу Words он написал в период больших перемен в своей жизни. В одном из разговоров Эд услышал несколько утешительных слов в свой адрес, и был настолько вдохновлен, что просто импульсивно начал записывать музыку. «Я использовал все инструменты, которые были под рукой. Это было настоящим освобождением!», — восторгается Карлсен. «В основе идеи пьесы Hands, Heart лежит борьба со стрессом, которая происходит на протяжении всей моей жизни. Годами я грыз ногти пропорционально своему уровню стресса, и часто это заканчивалось кровоточащими пальцами. Вероятно большинству этот факт покажется забавным, но я считаю, что кровотечение пальцев является прямым следствием кровотечения в моем сердце. Чем больше оно страдает, тем больше это проявляется на моих руках», — делится своими наблюдениями Эд.

Эд Карлсен (Ed Carlsen) — композитор и мультиинструменталист итальянского происхождения, выпускник Лондонского музыкального коллежда по классу музыкальных технологий. В его произведениях хрупкое пианино, струнные и другие характерные элементы современной классической музык, с электронными ритмами и фоновыми звуками. На его счету три сольных альбома (The Journey Tapes, Elusive Frames, Morning Hour) и сплит-сингл Thesis с американской певицей и композитором Хитер Вудз Бродерик (Heather Woods Broderick).