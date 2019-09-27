Robot Koch выпустил новый мини-альбом Otherwhere при участии коллектива Deutsches Kammerorchester Berlin и австралийской скрипачки Саванны Джо Лэк (Savannah Jo Lack). Сочетание электронной и классической музыки, исполненной и записанной вживую со струнным камерным оркестром, является синергетическим произведением искусства и результатом плодотворного сотрудничества немецкого композитора и его давней подруги.

Как следует из названия мини-альбома, он объединяет различные идеи и концепции в нечто новое, странное и увлекательное. Роберт (настоящее имя композитора) и Саванна, которые уже неоднократно и успешно сотрудничали вместе в прошлом, устроили открытый диалог классической музыки с электронной. «Я очарован неизвестным — это то, что волнует меня, а не пугает», — признается немец. Пять композиций стали результатом естественного сочетания талантов и идей — акустические элементы плавно сливаются с электронными, вызывая ощущения от сильного стеснения до душераздирающего утешения. «Взаимная готовность закрыть глаза на жанровые ограничения облегчает нашу совместную работу, — говорит Лэк. — Вместе мы стремимся к наиболее волнующему и интересному способу выражения определенной эмоции или музыкальной идеи».

Роберт Кох, более известный как Robot Koch — титулованный продюсер и композитор родом из немецкого городка Кассель, чей уникальный звук легендарный радиоведущий BBC Джон Пил еще в начале нулевых окрестил «чудесным и странным». Интригующее электронное звучание в связке с акустическими инструментами, наполняющими произведения глубокой и кинематографической атмосферой, сделало выпускника Red Bull Music Academy востребованным вне времени. Победа на премии German Music Composers, саундтреки к популярным сериалам («Милые обманщицы», «Дневники вампира», «Как избежать наказания за убийство»), выступления на сценах Coachella, Sónar и MUTEK — лишь малая часть его достижений.