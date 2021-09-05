Британский композитор написал музыку к фильму «Малышка» (Sweet Girl) режиссера Брайана Мендозы с Джейсоном Момоа в главной роли. По сюжету, отец-одиночка мстит за убийство жены главе фармацевтической компании, манипулирующей производством лекарств. В музыке к фильму в жанре одиноких мстителей угадывается фирменное звучание Стивена Прайса — достигаемое обилием струнных напряжение, тревожный, под стать моментам ожидания эмбиент и энергичная электронная музыка, сигнализирующая о боях и опасности. Напомним, последними работами Стивена Прайса для кино стали саундтреки к мультфильму «Путешествие на Луну» и фантастическому фильму «Мой создатель».

Дискография Стивена Прайса (Steven Price) выглядит весьма скромно по сравнению со многими его коллегами из индустрии. Однако в активе у английского кинокомпозитора уже имеются успешные фильмы, такие как «На луну», «Мой создатель», «Ярость», «Отряд самоубийц», а также сотрудничество с такими композиторами, как Говард Шор, Ханс Циммер и Энн Дадли. Магнум опусом Прайса является саундтрек к «Гравитации» режиссера Альфонсо Куарона (Alfonso Cuarón). Заполняющая безмолвную бездну космоса и ставшая ее воплощением музыка была удостоена премий «Оскар», BAFTA, «Спутник» и номинации на «Золотой глобус».