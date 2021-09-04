Вышел новый альбом под названием 2X1 = 4 Нильса Фрама и его соотечественника Фрэнка Шюльтге, больше известного как F.S. Blumm. Это премьерный релиз нового лейбла известного немецкого композитора, получившего название Leiter. Звучание альбома из семи произведений совсем не то, к которому привыкли поклонники музыкантов — здесь они признаются в любви к дабу, квакающим гитарам и синкопированным синтезаторам.

«Каждый из нас уже нашел свой собственный звук, на который повлияли ритм-машины 80-х, и тут мы внезапно обнаружили взаимную симпатию к дабу», — говорит F.S. Blumm. По словам Фрама, работа над альбомом была довольно трудоемким, но очень увлекательным процессом. Представив в конце прошлого года концертный альбом Tripping with Nils Frahm, немецкий композитор вернулся в марте с альбомом-сюрпризом Graz, материал для которого был записан ещё в 2009 году. Нильс и F.S. Blumm ранее уже работали вместе над несколькими записями, последняя из которых — Tag Eins Tag Zwei — увидела свет в 2016 году.

Многочисленные поклонники и пресса не первый год вводят Нильса Фрама (Nils Frahm) в ранг «живой иконы» неоклассики. Сам музыкант шумиху вокруг своей персоны объясняет легко: сегодня тишина более радикальна, чем шум. В эпоху громкой и нединамичной музыки берлинский музыкант предлагает аудитории нечто полностью противоположное. В его камерных шоу важна каждая деталь – стук и шорох, а нерв при исполнении композиций порой натянут до предела. Нильс Фрам не только изобретательный композитор, но и потрясающий исполнитель. На концертах он ловко управляется с грудой клавишных инструментов и синтезаторов, с драм-машинами и семплерами. Подробнее с творчеством Нильса Фрама можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.