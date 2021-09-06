На большие экраны вышел аниме-сериал от Netflix «Ведьмак. Кошмар Волка» о приключениях Весемира, наставника Геральта из Ривии и старейшего ведьмака Континента. Его создателями является продюсеры сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрик и Бо ДеМайо. Последний также написал сценарий, а за производство отвечала южнокорейская студия Mir, известная по аниме «Легенда о Корре» и «DOTA: Кровь дракона». Оригинальную звуковую дорожку к мультипликационному спин-оффу по мотивам культовой саги Анджея Сапковского создал Брайан Д’Оливейра (Brian D’Oliveira), музыка которого недавно также вошла в саундтрек к популярной видеоигре Resident Evil Village. К записи вокала композитор привлек британскую певицу BLÁNID. Известно, что сейчас параллельно ведутся съемки мини-сериала под названием «Ведьмак: Происхождение» (The Witcher: Blood Origin), который станет приквелом оригинального «Ведьмака».

Брайан Д’Оливейра (Brian D’Oliveira) — канадский композитор, мультиинструменталист и саунддизайнер, автор музыки к аниме «Ведьмак: Кошмар волка», сериалу «Погоня аз американской мечтой», видеоиграм Resident Evil Village и Shadow of the Tomb Raider.

Напомним, что в августе 2022 года Россию впервые посетит группа Percival, соавторы саундтрека к видеоигре «Ведьмак 3: Дикая охота», благодаря которой фантастические миры Сапковского получили невероятную популярность и вышли далеко за пределы книг польского писателя. Оригинальные композиции в живом исполнении фолк-музыкантов, без которых невозможно представить захватывающие приключения Геральта, можно будет услышать в сопровождении уникального аудиовизуального шоу 16, 17, 18 августа в Москве и 20, 21 августа в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/percival