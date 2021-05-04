Стивен Прайс представил гимн Олимпийских игр, который композитор записал с Лондонским симфоническим оркестром (London Symphony Orchestra) в знаменитой студии Abbey Road. Его планируют использовать во всем контенте и программах Токио-2020, а также зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года и Олимпийских игр в Париже 2024 года.

Четырехминутное произведение с акцентом на ударные инструменты иллюстрирует все эмоции и моменты, которые испытают спортсмены и болельщики на пути к Играм. Фрагмент фортепианной мелодии, открывающий произведение, является синонимом предвкушения Игр, и по мере того, как гимн развивается, его темп постепенно перерастает в крещендо, символизирующее начало соревнований. «Спокойная» часть гимна использована в 60-секундном ролике 100 Days to Go о подготовке олимпийцев, а отдельные отрывки — во вступительных и заключительных видеороликах всех олимпийских программ на платформах телеканала Eurosport.

«Это было интересное задание. Начало гимна — это энергия и азарт Олимпийских игр, далее немного таинственности, путь человека, тихий скромный момент, когда вы чувствуете, что сейчас вершится его судьба», — описывает работу британский композитор. Напомним, в прошлом году Стивен Прайс написал музыку для фильма «Мой создатель» (Archive) режиссера Гэвина Ротери и мультфильма «На луну» (Over the Moon) художника-мультипликатор Глена Кина.

Дискография Стивена Прайса (Steven Price) выглядит весьма скромно по сравнению со многими его коллегами из индустрии. Однако в активе у английского кинокомпозитора уже имеются успешные фильмы, такие как «На луну», «Мой создатель», «Ярость», «Отряд самоубийц», а также сотрудничество с такими композиторами, как Говард Шор, Ханс Циммер и Энн Дадли. Магнум опусом Прайса является саундтрек к «Гравитации» режиссера Альфонсо Куарона (Alfonso Cuarón). Заполняющая безмолвную бездну космоса и ставшая ее воплощением музыка была удостоена премий «Оскар», BAFTA, «Спутник» и номинации на «Золотой глобус».