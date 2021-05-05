Французский композитор и пианист дал концерт для проекта ARTE Concert, в рамках которого исполнил La Havane, Nara, Seoul, Medellin и другие свои лучшие произведения. В официальной биографии артист описывает себя как «пианист от кутюр с менталитетом и имиджем рэпера». Молодой бунтарь французской неоклассики, тем не менее, смог покорить широкую аудиторию благодаря эмоциональной точности своего творчества. Его одновременно поэтические, романтические и меланхоличные мелодии затрагивают сердце, словно музыка из фильмов. Напомним, в 2019-м Софьян Памар выпустил свой дебютный альбом Planet, который спустя год получил продолжение в виде «золотого» издания.

Золотой медалист Консерватории Лилля Софьян Памар (Sofiane Pamart) с юных лет увлекался фортепиано и всегда стремился стать главным пианистом французского рэпа. Уже в юности он сотрудничал со многими известными рэперами, такими как Hugo TSR, Seth Gueko, Psy 4 of the Rime, играл в группе Rhapsodie, но больше всего прославился в качестве аккомпаниатора SCYLLA. Его проникновенные мелодии усиливают остроту текстов коллеги по сцене и заставляют обоих артистов постоянно выходить за пределы своих возможностей. Сольное творчество Памара — это квинтэссенция ювелирной игры и роскошного мелодизма, являющихся визитной карточкой пианиста. Подробнее с творчеством Софьяна Памара можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.