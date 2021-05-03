Итальянская пианистка и композитор представила новый альбом под названием Sol Novo, выход которого запланирован на сентябрь. Вплоть до релиза она будет выпускать по одному синглу каждые три недели. Первым стала умиротворенная фортепианная пьеса Visions To Come, в поддержку которого Оливия сняла уютный клип в своем собственном доме в регионе Марке на адриатическом побережье Италии.

«Моя музыка отражает мои ежедневные наблюдения. И я надеюсь, что именно таким образом она и помогает другим людям — сопровождает их в течение дня и помогает им найти свое место, где они чувствуют себя в безопасности. Мои произведения могут стать утешением, может быть, даже прибежищем, но я не могу игнорировать и меланхолическую сторону. Это все их часть… Моя цель — сохранить свет в мелодиях. Возможно, потому что я итальянка. Для меня солнце всегда является важным фактором, в том числе и в музыке», — объясняет концепцию нового альбома Оливия. Напомним, предыдущий альбом пианистки под названием River Path увидел свет в феврале прошлого года.

Оливия Белли (Olivia Belli) — итальянская пианистка и композитор, выпускница Музыкальной консерватории Джузеппе Тартини, прославившаяся своими авторскими аранжировками Филипа Гласса, Людовико Эйнауди, Макса Рихтера и других современных композиторов. Будучи землячкой другого известного неоклассика, Фабрицио Патерлини (оба родились и выросли в Мантуе), девушка выбрала путь спокойной, размеренной фортепианной музыки. Каждое ее произведение настраивает на приятные размышления и погружает в расслабленную негу.