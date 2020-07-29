В прокат вышел фильм «Мой создатель» (Archive) режиссера Гэвина Ротери (Gavin Rothery) с музыкой известного британского композитора Стивена Прайса. Тревожная атмосфера научно-фантастического триллера об отношениях между человеком и искусственным интеллектом подкреплена соответствующими инструментами — натужными струнными, мечтательным, порой тоскливым фортепиано, глубокими, мрачными синтезаторами и отрешенным вокалом.

Действие фильма происходит в 2038 году. Главный герой Джордж Алмор работает над созданием искусственного интеллекта. Его последний прототип почти готов. Заключительная фаза процесса разработки также является и самой рискованной. Тем более, что у ученого есть цель, которая должна быть скрыта любой ценой: воссоединиться со своей погибшей женой.

Дискография Стивена Прайса выглядит весьма скромно по сравнению со многими его коллегами из индустрии. Однако в активе у английского кинокомпозитора уже имеются успешные фильмы, такие как «Ярость», «Отряд самоубийц», а также сотрудничество с такими композиторами, как Говард Шор, Ханс Циммер и Энн Дадли. Магнум опусом Прайса является саундтрек к «Гравитации» режиссера Альфонсо Куарона (Alfonso Cuarón). Заполняющая безмолвную бездну космоса и ставшая ее воплощением музыка была удостоена премий «Оскар», BAFTA, «Спутник» и номинации на «Золотой глобус».