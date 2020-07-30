Дебютный альбом Handles проживающего в Лондоне австралийского композитора вдохновлен новыми начинаниями и идеей перерождения. Его звучание наполнено камерными струнными, нежным фортепиано, эмбиентом, минималистичной перкуссией и фолк-гитарой. Во время записи Drexler использовал различные техники продакшена, дилей, экспериментировал с акустикой пространства, а также использовал звуки окружающего мира из своих путешествий — мерцающие шумы озера Кавагути в Японии, грохот лондонского метро, щебет птиц и треск горящих углей от костра в сельской местности Нового Южного Уэльса в родной Австралии.

Записанный в камерных помещениях — преимущественно в студии композитора на северо-западе Лондона — альбом сосредоточен на мельчайших деталях, таких как вибрация скрипичного смычка, молоточки, нежно бьющие по струнам фортепиано или звуки проезжающей вдали пожарной машины. Партию виолончели для альбома сыграл Алистер Сунг (Alistair Sung), регулярно сотрудничающий с композитором Чэдом Лоусоном (Chad Lawson).

Лондонский мультиинструменталист, композитор и продюсер Адриан Лунг, больше известный под псевдонимом Drexler, сочетает классику со своей страстью к современным звукам — он пишет искреннюю, текстурную кинематографическую музыку. В 2019 году он выпустил мини-альбом The Confluence, вдохновленный поэзией Луки Лессона, стойкостью, борьбой и жертвами, принесенными его родителями в качестве мигрантов, а также свободолюбивым духом жителей Гонконга. В 2020 году вышел его дебютный студийный альбом Handles, посвященный новым начинаниям и перерождению.