Hugar опубликовали клип на композицию из официального саундтрека исландского дуэта к документальному фильму ‎«Эффект Васулка» (The Vasulka Effect) о пионерах видео-арта Стейна и Вуди Васулка. В видео использованы архивные кадры братьев-художников в подзабытом формате 4:3 с использованием старой 3D-графики. Напомним, в конце апреля музыканты выпустили первый сингл Faded Reflection, а в июне второй — A New Renaissance. Альбом запланирован к выходу на 2 октября.

Исландцы Hugar объединяют классические оркестровки, атмосферную альтернативу и дух построка. Участники дуэта Бергур Ториссон (Bergur Þórisson) и Петур Йонссон (Pétur Jónsson) витиевато описывают свое звучание как «погружение в совершенные фортепианные аккорды, лирические порывы духовых, мощные струнные, нестройные гитары и мазки электронных волн». Во время прослушивания их атмосферных композиций в сознании возникают живописные пейзажи Исландии, мысли об освежающем океанском бризе, сияющем над ледниками солнце, и, прежде всего, улыбке, радости и душевном спокойствии.