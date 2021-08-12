Американский композитор и скрипачка стала автором музыки к очередному продолжению компьютерной саги о походах викингов Assassin’s Creed Valhalla. В этот раз события сюжета разворачиваются во времена осады Парижа, описанной еще в культовом сериале «Викинги». Однако в этот раз фронтмен группы Wardruna Эйнар Селвик в записи материала, в отличие от оригинальной игры и предыдущего дополнения Wrath of the Druids, участия не принимал.

Перед тем, как приступить к созданию саундтрека, Стефани провела много исследований. Исторические события, вокруг которых построена игра, произошли в 885 году, поэтому Эконому решила узнать, как звучала музыка Франции в то время. Как оказалось, сохранилось очень мало записей о музыкальном репертуаре, кроме духовной или литургической музыки, поэтому девушка позаимствовала палитры древних инструментов немного более поздних эпох, таких как Средневековье и Возрождение. Таким образом, такие инструменты, как виола да гамба, фидель, шарманка, лира, кантеле, цимбалы, рамочные барабаны и диджериду, стали неотъемлемой частью саундтрека. Кроме того, Стефани использовала более современные инструменты, такие как альт, виолончель и контрабас, но играла более примитивно: либо агрессивно царапала, либо била деревянными палками. Вокал также стал важной частью звукового пейзажа игры, в которой можно услышать пение на древнескандинавском, латинском и французском языках в исполнении певца Ари Мэйсона (Ari Mason), который также записал виолу да гамба.

Стефани Эконому (Stephanie Economou) — композитор и скрипачка из Лос-Анджелеса, выпускница Консерватории Новой Англии и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Ее творческие интересы простираются от драм до боевиков и комедий, что потребовало от девушки синтеза электронной и акустической музыкальной палитры. В ее активе саундтреки к сериалам «Наследие Юпитера», «Шаг вперед: Прилив», «Охота: смертельные игры». Являясь соратницей известного композитора Гарри Грегсона-Уильямса, она сочинила дополнительную музыку для фильмов «Мулан», «Мег: Монстр глубины», «Великий уравнитель 2», «Марсианин». Ее музыку также можно услышать в фильмах Ники Каро «Жена смотрителя зоопарка», «Живи ночью» Бена Аффлека, «Дыхание» Саймона Бейкера, мини-сериалу «Уловка-22» режиссера Джорджа Клуни и Гранта Хеслова.