Итальянский композитор и пианист выпустил Willmine, первую пьесу из своего будущего мини-альбома сольных фортепианных произведений под названием Fredenwalde – Teil I. Фреденвальде — это загородный дом, расположенный к северо-востоку от Берлина, в районе Укермарк в Бранденбурге. Говорят, что изначально дом планировался как железнодорожная станция на линии Вильмерсдорф – Герсвальде – Хаслебен, но этот проект так и не был реализован. Культура и история делают это место уникальной вселенной, где все, кажется, не подчиняется законам времени. В апреле этого года композитор отдыхал там со своей семьей и был поражен силой, которая пронизывала кирпичные стены и местный ландшафт.

Во время пребывания в этом месте у Альбанезе не было намерения записывать что-либо, и эти дни отпуска должны были стать коротким побегом от городской суеты. Но дом и земля, которая его окружает, обладали такой невероятной энергетикой, что он не удержался от того, чтобы выразить ее в музыке. В одной из комнат дома Фреденвальде стоит старинный рояль Steinway 1938 года с весьма своеобразным звучанием. Звук, который застыл во времени, укоренился в атмосфере, у него ощущение вечности — это идеальный инструмент для передачи сути этого чудесного места. Дату релиза мини-альбома Fredenwalde – Teil I композитор пока не раскрывает. Напомним, недавно Федерико Альбанезе выпустил новый мини-альбом The Moments We Keep совместно с певицей Тарой Ном Дойл.

В своей музыке Федерико Альбанезе (Federico Albanese) искусно совмещает классическую музыку, поп-гармонии и психоделию. Секрет успеха его сольных альбомов скрыт в долгом поиске, через который он пришел к академической музыке. Композитор перепробовал себя во многих жанрах: играл в рок-группах, сочинял камерный инди-поп и классический кроссовер в рамках проекта La Blanche Alchemie с Джессикой Эйнауди, работал в кино, рекламе и даже на телевидении. В музыке Альбанезе смешиваются электроника и акустика, традиции и новаторство, прошлое и будущее. Подробнее с творчеством Федерико Альбанезе можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.”