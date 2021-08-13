Рюити Сакамото выпустил оригинальную звуковую дорожку к новому триллеру Netflix «Беккет» (Beckett) режиссера Фердинандо Чито Филомарино с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Алисией Викандер в главных ролях. По сюжету американский турист становится участником трагического происшествия, которое вовлекает его в политический заговор, вынуждает спасаться бегством и искать ответы на возникшие вопросы. В саундтрек вошли 18 произведений знаменитого композитора в диапазоне от тревожного, почти замогильного эмбиента до изнуряющих струнных, а также трек Born to Be британского певца Девонте Хайнса, известного также как Blood Orange. Напомним, буквально не так давно вышел саундтрек Рюити Сакамото к фильму «Великий».

Рюити Сакамото (Ryuichi Sakamoto) – абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Через призму своего взгляда на музыку он пропускал множество жанров: джаз, авангард, поп-музыку, неоклассику, электронику. Рюити Сакамото, кроме прочего, преуспел в сочинении музыки для кино. В его послужном списке значится работа над культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Подробнее с творчеством Рюити Сакамото можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.