Топ-50 произведений композитора Людовико Эйнауди

Людовико Эйнауди — итальянский пианист и композитор, родившийся 23 ноября 1955 года в Турине. Он учился в консерватории Верди в Милане и начинал свою карьеру как классический композитор. Однако со временем Эйнауди стал добавлять в свои произведения другие стили, такие как поп, рок, фолк и мировая музыка.

Композитор написал музыку для множества фильмов и телепроектов, включая «Это Англия», «Интушабли», «Я всё ещё здесь» и мини-сериал «Доктор Живаго». Его композиции использовались в фильмах «Кочевье» и «Отец», которые получили награды «Золотой глобус» и «Оскар».

Эйнауди выпустил несколько сольных альбомов для фортепиано и других инструментов, например, «I Giorni» (2001), «Nightbook» (2009) и «In a Time Lapse» (2013). В 2005 году он был награждён орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой».

В подборке собраны 50 лучших треков Эйнауди, которые помогут вам окунуться в мир его творчества и насладиться его неповторимым звучанием.