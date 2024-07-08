Топ-50 произведений композитора Людовико Эйнауди

08.07.24

Людовико Эйнауди — итальянский пианист и композитор, родившийся 23 ноября 1955 года в Турине. Он учился в консерватории Верди в Милане и начинал свою карьеру как классический композитор. Однако со временем Эйнауди стал добавлять в свои произведения другие стили, такие как поп, рок, фолк и мировая музыка.

Композитор написал музыку для множества фильмов и телепроектов, включая «Это Англия», «Интушабли», «Я всё ещё здесь» и мини-сериал «Доктор Живаго». Его композиции использовались в фильмах «Кочевье» и «Отец», которые получили награды «Золотой глобус» и «Оскар».

Эйнауди выпустил несколько сольных альбомов для фортепиано и других инструментов, например, «I Giorni» (2001), «Nightbook» (2009) и «In a Time Lapse» (2013). В 2005 году он был награждён орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой».

В подборке собраны 50 лучших треков Эйнауди, которые помогут вам окунуться в мир его творчества и насладиться его неповторимым звучанием.

Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db

Прямо сейчас в городах России оркестр CAGMO проводит концерты «Саундтреки Эйнауди» по по мотивам творчества великого итальянского композитора. Музыка из фильмов «1+1», «Чёрный лебедь», «Это – Англия», «Земля Кочевников» и многих других. Инфо и билеты: https://cagmo.ru/eost

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