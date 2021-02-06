Итальянский композитор представил свой новый альбом Lost & Found, который он записал с Энрико Конильо (Enrico Coniglio), известным венецианским звукорежиссером и музыкантом. Они познакомились в 2010 году и с тех пор являются хорошими друзьями. Lost & Found — это эмбиентная импровизация для акустической гитары, фортепиано и синтезаторов, задуманная и созданная весной 2020 года во время изоляции. Напомним, предыдущий студийный альбом Стефано Гуццетти под названием Kokoro вышел в прошлом году.

Ранее композитор объявил запуске своего нового лейбла 2020 Editions, а также работе над саундтреками к комедийной короткометражке «Разговор в постели» (Bettgeflüster) режиссера Доменико Дистило с участием скрипачки Сары Мелони и к фильму «Эдди и Санни» (Eddie and Sunny) режиссера Десмонда Девениша (Desmond Devenish).

В итальянской прессе Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Подробнее с творчеством Стефано Гуццетти можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.