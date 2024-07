Grandbrothers представили документальный короткометражный фильм Into All The Unknown – A portrait по мотивам своего нового альбома. На фоне черно-белых кадров, которые режиссер Манфред Борщ (Manfred Borsch) успел снять во время двух последних концертов немецкого дуэта перед пандемией, звучит запись интервью, в котором пианист Эрол Сарп и инженер-электронщик Лукас Фогель рассказывают о вдохновении, особенностях творческого процесса и своем пути к музыке. Ранее они представили специальное демонстрационное видео, на котором в деталях раскрывают процесс «живого» создания и исполнения на примере произведения What We See. Напомним, в январе Grandbrothers выпустили долгожданный новый альбом All The Unknown.

Красивый и отрешенный эмбиент, мерцающие клавишные мелодии, похрустывающие шорохи глитча и IDM. Кто-то скажет, что творчество Grandbrothers ближе к саунд-дизайну, чем, собственно, к музыке. Но стоит только увидеть их выступления вживую… Участники дуэта сознательно помещают себя в рамки минимализма, чтобы раздвинуть их изнутри. В этом своем стремлении музыканты следуют теориям культового американского композитора Стивена Райха. Абсолютно все звуки они извлекают из препарированного пианино, начиненного звукоснимателями, прищепками, зажимами, фильтрами и эффектами. Подробнее с творчеством Grandbrothers можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.