Вместе с режиссером Робом Пети (Rob Petit) и известным писателем Робертом Макфарлейном (Robert Macfarlane) немецкий композитор создал жутковатый, гипнотический саундтрек к экспериментальному фильму о шотландском нагорье «Вверх по течению» (Upstream). Полностью снятый с высоты птичьего полета фильм следует по течению шотландской реки Ди, самой высокогорной на территории Великобритании, до ее истока в горах Кэрнгорм.

Саундтрек к фильму является самым задумчивым и глубоким в дискографии Hauschka, гораздо более мрачным по сравнению с его номинированными на премию «Оскар» работами для голливудских фильмов. Виолончель, препарированное фортепиано, стихи, звуковые эффекты и иногда синтезатор рождают призрачное звучание, будто тень медленно ползет сквозь шотландскую зиму. В нем можно услышать отголоски эпохи альбома Dark Wood Дэвида Дарлинга (David Darling). Последняя и самая короткая часть альбома Uisge Dhè, а также бонус-трек Here the Heart Fills включают стихи в прозе, написанные Робертом Макфарлейном и прочитанные Ниаллом Горданом и Джули Фоулис на гэльском и английском языках.

Фолькер Бертельманн, также известный как Hauschka — это всемирно известный пианист, композитор и экспериментальный музыкант. Его саундтрек к фильму «Лев» в соавторстве с Дастином О’Хэллораном был удостоен премии AACTA и номинирован на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA в 2017 году. Бертельманн написал музыку для большого количества фильмов и телешоу, таких как мини-сериалы «Патрик Мелроуз», «Порох», «Дублинские убийства», «Ваша честь» и художественных фильмов «Саммерленд», «Безбилетный пассажир» и «Под откос».