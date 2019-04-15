12 апреля, в День космонавтики, вышел тизер девятого эпизода «Звёздных Войн», музыку к которому написал американский композитор Джон Уильямс (John Williams). Фильм завершает историю семьи Скайуокеров и обещает дать ответы на загадки предыдущих частей культовой космической саги. Новый эпизод получил название «The Rise of Skywalker» («Восхождение Скайуокера») и выйдет на экраны 18 декабря (в России — 19 декабря) этого года. Режиссером фильма выступил Джей Джей Абрамс.

Автором саундтрека к девятому эпизоду по традиции стал Джон Уильямс, чья музыка является неотъемлемой частью вселенной, придуманной Джорджем Лукасом в 1977 году, начиная от заглавной темы и завершая имперским маршем. В тизере звучит торжественная оркестровая мелодия с обилием струнных, духовых инструментов и хоровыми партиями под стать предыдущим частям киносаги. Предполагается, что и в новом эпизоде маэстро не отойдет от привычного звучания, за которое фанаты так любят музыку к фильму. Три года назад композитор в одном из своих интервью сделал сенсационное признание, что никогда не смотрел ни одной части блокбастера. Также девятый эпизод может стать последним для Уильямса в качестве композитора. Подробнее с творчеством мастера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.