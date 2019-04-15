Зачастую успех фильма — это не просто мастерство режиссера, сценаристов и актеров, но и музыкальное наполнение, великолепно передающее характеры героев и атмосферу сюжета. Многие режиссеры предпочитают сотрудничать с одними и теми же композиторами, кому они доверяют, кого они понимают с полуслова. Такая привязанность рождает известные творческие тандемы и характерный музыкальный почерк. Вспоминаем самые яркие примеры долгосрочного и успешного сотрудничества режиссеров и композиторов.

Читайте подробнее в статье «Знаменитые тандемы композиторов и режиссеров» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

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