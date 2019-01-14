Музыка является неотъемлемой частью кинематографа с самого его рождения, с первого сеанса братьев Люмьер в 1895 году. Огромную роль в создании нужной атмосферы в фильме играет правильно подобранный саундтрек, после прослушивания которого киноманы обсуждают его автора жарче, чем исполнителей главных ролей. Много ли мы знаем в истории подобных примеров? Предлагаем вспомнить десять выдающихся современных композиторов, чья музыка сделала их популярными далеко за пределами вселенной кино.



Читайте подробнее в первой части цикла статей «Современные композиторы и прославившие их шедевры кино» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/10films