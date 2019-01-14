Итальянский композитор объявил о переиздании альбома «Autumn Stories». Новая версия будет не только ремастерована, но и дополнена новыми струнными аранжировками нескольких композиций и новой обложкой. Релиз выйдет 15 марта на собственном лейбле композитора Memory Recordings на виниле и в цифровом формате. Предварительный заказ будет доступен с 1 марта. Тираж пластинок строго лимитрован.

Напомним, оригинальный альбом Фабрицио Патерлини «Autumn Stories» увидел свет в 2012 году. Осенью этого года итальянец впервые поднимется на сцену Светлановского зала Дома музыки в сопровождении струнного оркестра. Выступления композитора пройдут и в других городах России, в числе которых уже заявлены Екатеринбург и Казань.

Fabrizio Paterlini – Week #6 from “Autumn Stories”

Фабрицио Патерлини — известный итальянский композитор-неоклассик, выпускник Академии искусств Мантуи. За спиной у маэстро девять сольных альбомов. Фабрицио является основателем лейбла Memory Recordings, с помощью которого поддерживает близких по духу талантливых коллег. Фирменный почерк композитора — пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от минималистских тенденций сегодняшнего дня.

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