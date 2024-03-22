Вчера, 21 марта, состоялся релиз фантастического телесериала от Netflix «Задача трёх тел», саундтрек к которому был написан композитором Рамином Джавади, известным своей работой над сериалом «Игра престолов»‎ и его спин-оффом «Дом драконов»‎. Мрачные и эпические звуки, созданные Джавади, стали неотъемлемой частью атмосферы этих проектов и получили признание как критиков, так и зрителей. За свою работу над «Игрой престолов» он был номинирован на несколько престижных музыкальных наград, включая премию Emmy.

Сериал «Задача трёх тел», созданный Дэвидом Бениоффом, Дэном Уайссом и Александром Ву, основан на романе «Задача трёх тел» из трехтомной книжной трилогии китайского автора Лю Цысина «Память о прошлом Земли»‎. «Задача трёх тел» – захватывающая и амбициозная история о том, как человечество вступает в контакт с цивилизацией инопланетян. Во время «культурной революции» Китай посылает сигнал в космос, чтобы получить отклик внеземных цивилизаций. Он приходит в начале XXI века: неизвестные силы пытаются затормозить научный прогресс человечества.

Стремясь к разнообразию и экспериментам в своем творчестве, Рамин Джавади стал одним из наиболее востребованных композиторов в индустрии кино и телевидения. Его музыкальные композиции нередко становятся неотъемлемой частью успеха проектов, над которыми он работает.

«За всем стоит кто-то — надо только копать глубже. Саундтрек 3 Body Problem уже вышел https://netflixmusic.ffm.to/3bodyproblem»‎, пишет композитор в своих социальных сетях. Трейлер доступен по ссылке:

Задача трех тел | Официальный трейлер

Рамин Джавади — яркое воплощение пословицы о том, что яблоко от яблони недалеко падает. Ученик Ханса Циммера и выпускник престижного Колледжа Беркли сегодня является одним из наиболее востребованных кинокомпозиторов новой школы. Этническое влияние, ближневосточные мотивы и любовь к ударным помогли молодому дарованию получить статус ведущего композитора и первого музыканта американского телевидения, который отправился с собственным концертным туром по стране. В его дискографии саундтреки к десяткам голливудских фильмов («Побег», «Дракула», «Варкрафт», «Тихоокеанский рубеж», Marvel «Вечные»), новому фильму «Воспоминания», компьютерным играм и сериалам, среди которых особое место занимают «Игра престолов» и «Мир Дикого Запада». Подробнее с биографией Рамина Джавади можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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