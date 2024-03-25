Волнующий Ice Waves Experience достиг новых музыкальных вершин с недавним выступлением композитора Алессандро Мартире на Bormio Heaven 3.000. “Играть среди облаков в экстремальных условиях на высоте 3000 метров было по-настоящему уникальным опытом”, – заявил Мартире в своих социальных сетях.

С этим событием Ice Waves Experience отмечает свою десятую горную локацию, и Мартире выразил благодарность присутствующей публике за то, что она сделала этот удивительный концерт возможным. Панорамная терраса над Бормио предоставила захватывающий вид, пока музыка Мартире распространялась среди вершин величественной долины. Мартире также с теплотой вспомнил предыдущие места, где он выступал в рамках Ice Waves Experience, включая Санкт-Мориц, Кортина, Мадезимо, Монте-Роза, Вальмаленко, Шамполюк-Айас, План-де-Коронес, а также отдаленные места на северных полюсах, Лонгйирбюэн и Адвентдален.

Это событие не только представляло собой возможность для меломанов испытать удивительный опыт, но и открыло новые музыкальные горизонты, показав, что музыка действительно может преодолевать любые границы, доходя до самых высоких вершин и самых отдаленных уголков мира.

Видеозапись с прошлогоднего выступления Алессандро Мартире на Ice Waves Experience доступно по ссылке:

Alessandro Martire – Ice Waves Experience

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алесcандро Мартире можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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