Композитор Стефано Гуцетти радостно объявил о своем новом достижении: его музыкальное сопровождение к короткометражному фильму Vogel, flieg! (Fly, bird fly!), режиссёра Рабеа Рахими, было отобрано для участия в престижном Международном кинофестивале «Оскар» в Кливленде. Это значительное признание подтверждает выдающийся талант Гуцетти в мире кинематографии и музыки.

Фильм, который привлек внимание жюри, воплощает в себе глубокие эмоции и яркие образы, а музыка Стефано Гуцетти усиливает атмосферу произведения, подчеркивая его эмоциональную силу и глубину.

Он также выразил благодарность творческому коллективу фильма за их усилия и вклад в создание произведения и выразил надежду на дальнейший успех фильма на фестивале. Неустанное стремление к творческому совершенству и профессионализм композитора делают его музыку незаменимым элементом любого кинопроекта.

В итальянской прессе Стефано Гуццетти называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Подробнее с творчеством Стефано Гуццетти можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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