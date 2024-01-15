Состоялась премьера нового EP Стефано Гуццетти POLARLICHT и одноименного видеоклипа, созданного с помощью искусственного интеллекта, о чём композитор сообщил своим подписчикам в социальных сетях: “Я очень рад поделиться с вами Polarlicht, первым из трех цифровых EP, которые будут включены в ограниченное издание CD.”



Polarlicht – это очень динамичная композиция для фортепиано, струн и электроники. EP также включает в себя Polarbeats (версию с битами первой композиции) и Polarstrings (облегченную версию только для струн и фортепиано).

Над созданием клипа работал высококвалифицированный друг и режиссер композитора – Доменико Дистило, который уделил свое время вдохновению этим новым треком и породил потрясающую работу – видеоклип с использованием искусственного интеллекта, сочетающий в себе образы и музыку в визуальном путешествии между настоящей и воссозданной реальностями.

Ознакомиться с видеоклипом можно по ссылке:

Polarlicht – Stefano Guzzetti

В итальянской прессе Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Подробнее с творчеством Стефано Гуццетти можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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