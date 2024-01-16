ASIFA-Hollywood объявила, что знаменитый японский композитор Дзё Хисаиси будет удостоен премии Уинсора Маккея на предстоящей церемонии Annie Awards. Эта высокая награда вручается талантам, чей вклад в мир анимации является уникальным и исключительным.

Премия Уинсора Маккея — это признание непревзойденных талантов и уникального вклада Хисаиси в анимацию. Его музыкальные творения, звучащие в фильмах, переносят зрителей в мир волшебства и эмоций, что делает его работу неотъемлемой частью кинематографического опыта. Вручение премии Уинсора Маккея признает не только талант и труд композитора, но и важность его влияния на развитие анимационной индустрии.

Маэстро Дзё Хисаиси стал широко известен благодаря своим саундтрекам к фильмам студии Ghibli, особенно в сотрудничестве с режиссером Хаяо Миядзаки. Одной из последних работ Хисаиси является написание музыкального сопровождения к анимационному фильму “Мальчик и птица”, который в этом году стал лауреатом премии “Золотой глобус” в номинации “Лучший анимационный фильм”

Ознакомиться с трейлером нового шедевра с участием японского композитора можно по ссылке:

THE BOY AND THE HERON | Official English Trailer

В середине нулевых композитор исполнил свою давнюю утопическую мечту — возглавил сформированный в рамках Нового японского филармонического оркестра Мировой оркестр мечты. Дзё, одержимый идеей совмещения классической и современной музыки с приемами симфонического письма, собрал лучших музыкантов и составил оригинальную программу, которая по сей день пользуется популярностью во всем мире. Подробнее с творчеством Дзё Хисаиси можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Читайте также: Композитор Стефано Гуццетти порадовал подписчиков новостью о выпуске долгожданного мини-альбома