Аргентинский композитор Бруно Санфилиппо с восторгом объявил своим подписчикам о выходе нового произведения из предстоящего альбома Pianette 2.

Автор с любовью посвящает каждую ноту своим преданным слушателям, описывая свое произведение таким образом: “Для ценителей фортепиано это короткое произведение из альбома Pianette 2 – предвестие нежной меланхолии, создающей звуковой портрет, который приглашает в мир мечтательных фантазий. SHE оставляет неизгладимое впечатление, приглашая нас исследовать тонкие оттенки человеческих эмоций среди волшебства черных и белых клавиш”.

Послушать композицию можно по ссылке:

SHE — Bruno Sanfilippo

Свои произведения Бруно Санфилиппо (Bruno Sanfilippo) любит называть текстурами и говорит, что всегда начинает с «поверхности» — выбора темпа, настроения, наконец, жанра новой работы, — а после наносит узоры и краски мелодий с помощью фортепиано. Текстуры у Санфилиппо бывают разные: гладкие, шероховатые, разноцветные или выполненые в одном тоне. Убежденный последователь композиторов-минималистов, Бруно регулярно смещает акценты в творчестве: с классической музыки на электронную и наоборот. В его музыке заметно сильное влияние эмбиента и того, что называют термином field music. Подробнее с творчеством Бруно Санфилиппо можно познакомиться в альманахе композиторов: Композитор Bruno Sanfilippo – биография, концерты, видео и музыка.



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