ASSEMBLY LINE, первая коллаборация Стефано Гуццетти с его братом и маэстро амбиент-музыки Иэном Хоугудом, представляет свой шедевр HERE. Сотрудничество позволяет альбому продемонстрировать смесь фортепиано и электроники, предлагая завораживающий слушательский опыт. Состоящий из пяти захватывающих треков HERE готовится к своему дебюту в эту пятницу, появившись на всех основных стриминговых платформах и став доступным для покупки на Bandcamp. Поклонники амбиентной, электронной и фортепианной музыки могут ожидать уникального и погружающего музыкального путешествия, созданного ASSEMBLY LINE.

То, что делает этот релиз еще более особенным – это ограниченное издание, уникальный дизайн которого тщательно разработан талантливым дизайнером Крисом Биггом. Каждая единица продукта – это предмет коллекционирования. Тираж физического издания ограничен всего 100 копиями ручной работы, что делает его более эксклюзивным, редким и желанным предметом для энтузиастов и коллекционеров.

Выражая свое волнение по поводу проекта, композитор поделился своим энтузиазмом по поводу предстоящего релиза в социальных сетях: «2 февраля я выпущу HERE – особую коллекцию треков для фортепиано и электроники, написанную и спродюсированную вместе с моим лучшим другом и братом Ианом Хоугудом».

По мере того как часы отсчитывают оставшееся время до релиза, нарастает ожидание того, какой след альбом HERE оставит в мире амбиентной и электронной музыки. Совместными усилиями Стефано Гуццетти и Иэна Хоугуда эта коллаборация готова завораживать слушателей на музыкальной сцене.

ASSEMBLY LINE – HERE

В итальянской прессе Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Подробнее с творчеством Стефано Гуццетти можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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