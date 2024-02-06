31-го января Филип Гласс отметил день рождения. В честь своего 87-летия великий американский композитор подарил нам возможность стать свидетелями развития музыки, созданной на фортепиано, которое помогло воплотить в жизнь некоторые из его наиболее выдающихся произведений, когда он впитывал энергию города в своей квартире в Нью-Йорке. Празднуя свой долгий путь в мире музыки, Гласс на своей странице YouTube опубликовал видео, записанное еще в 2021 году в Нью-Йорке, где он исполняет композицию Opening, вышедшую в составе его альбома Philip Glass Solo.

Opening, впервые прозвучавшая в 1982 году в альбоме Glassworks, стала одной из наиболее почитаемых композиций последнего альбома американского композитора. Это произведение стало символом его творчества и привлекает внимание меломанов со всего мира своей уникальной атмосферой и гармоничными мелодиями на протяжении десятилетий.

Возвращаясь к этим музыкальным истокам в свой 87-й день рождения, Филип Гласс продолжает вдохновлять поклонников своим творчеством и оставаться неотъемлемой частью музыкального канона. Его вклад в развитие современной музыкальной культуры остается невероятно значимым, и его творчество продолжает восхищать слушателей на протяжении многих десятилетий.

Филип Гласс исполняет Opening, отмечая выпуск нового фортепианного альбома Philip Glass Solo ко дню своего 87-летия:

Philip Glass – Opening (Official Video)

Филип Гласс (Philip Glass) — гений современности, один из самых величайших композиторов XX и XXI века. В отношении Гласса однажды сказали «голос Планеты Земля». Громкий эпитет, который никто не решится оспорить. В музыке ему подвластно решительно все. За свою долгую карьеру американский мэтр доказал, что его талант не знает границ: внес огромный вклад в развитие минимализма, написал знаменитые оперы «Сатьяграха», «Эйнштейн на пляже» и множество популярных саундтреков к кино, овладел контрапунктом, проявил себя в максимально коротких и в поражающе монументальных формах. Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

Читайте также: Музыкант и композитор Джон Стенерсен представит Норвегию на Евровидении 2024