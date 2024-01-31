Музыкальный гений и композитор Харука Накамура анонсировал выпуск виниловых версий своих популярных альбомов Blue Forest и Blue Forest II. Эти долгожданные LP-версии обещают привнести в наш уникальное аналоговое звучание. Исключительный дизайн обложек альбомов создан известным фотографом Йоко Кавачи, а концептуальный декор, созданный Институтом дизайна, заставляет воспринимать работы, как окно открывающееся в волшебный лесной мир.

Предварительные заказы на виниловые пластинки уже начались на официальном сайте Харуки Накамуры. Публичная распродажа альбомов Blue Forest и Blue Forest II начнется 20 февраля в книжных магазинах по всей стране. Важно отметить, что с сентября 2023 года Харука Накамура занимается созданием музыки для нескольких книжных магазинов, включая Дайканьяму и магазины в районе Сибуя. Музыка станет частью атмосферы этих мест, а также частью проекта по записи звукового фона для книг.

Харука планирует выпустить четыре альбома по теме “лес”, соответствуя концепции книжного магазина. Первый альбом, “Голубой лес”, представляет синтезаторную музыку, обожаемую слушателями за ностальгическое и оригинальное звучание. Второй альбом погружается в мир фортепиано, сочетая в себе влияния популярных произведений и природы. Эти виниловые записи обещают стать настоящим сокровищем для коллекционеров и ценителей качественной музыки. Поклонники смогут насладиться прекрасными мелодиями, переданными через аналоговое звучание, приобретя свой экземпляр винила Blue Forest и Blue Forest II.



Трек Aoi Mori из альбома можно послушать по ссылке:

Aoi Mori – haruka nakamura

Комопзитор сотрудничает со сторонними музыкантами, в числе которых Янис Кранч и Аоки Хаято, и выступает продюсером популярных японских исполнителей типа Миу Сакамото и Миюки Хатакеямы. Звучание Накамура — это минималистичная постклассика, мерные переборы гитары, изящный лаунж, эмбиент и воздушный инди-поп. Хрупкая, красивая музыка, словно из волшебной музыкальной шкатулки. В творчестве Накамура есть все то, за что мир полюбил новую японскую музыку. Он пишет с вниманием к деталям и нюансам, создавая атмосферу легкой меланхолии, погружая слушателя в детские воспоминания и мечты. Подробнее с творчеством Харука Накамуро (haruka nakamura) можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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