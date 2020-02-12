Умиротворенное фортепианное произведение с проблесками эмбиентной электроники и звуками челесты так и называется — Celeste. Наряду еще с 17 композициями оно станет частью первого в истории совместного альбома братьев Ино под названием Mixing Colours, который намечен к выходу 20 марта. Mixing Colours выстраивает связь между прошлым и будущим музыки. Композиции Роджера Ино напоминают позднего Шуберта, а звуковой дизайн Брайана основан на его революционной концептуальной работе с электронной музыкой и увлечении творческим потенциалом новых медиа на протяжении всей жизни. На обложке альбома изображены абстрактные картины художника Дома Теобальда, в том числе полотно, подаренное Роджером Ино своему брату Брайану.

Первые наброски для будущего Mixing Colours появились в 2005 году, но изначально они даже не рассматривались как часть более крупной работы. «Мы не ориентировались на конечный результат. Это похоже на беседу, которая длилась на протяжении 15 лет, — говорит Роджер Ино. — Я просыпался, шел наверх в студию, садился за инструменты и импровизировал, а затем отправлял Брайану вещи, которые, как мне показалось, могли его заинтересовать. Идея создания полноценного альбома возникла по мере того, как количество произведений росло, а результат стновился интереснее. В итоге получилось то, к чему ни один из нас не смог бы прийти в одиночку».

Брайан Ино добавляет: «Каждый отдельный классический инструмент представляет собой ограниченный набор звуковых возможностей, один остров в безграничном океане всех возможных звуков, которые можно извлечь. Кларнет — это один маленький островок звука, альт — другой, а рояль — еще один. Электронная же музыка исследует все неизведанное пространство между этими островами, что дает возможность услышать новые звуки, которых раньше никогда не существовало. Мне было очень приятно исследовать этот океан с уникальными композициями Роджера».

Брайан Ино (Brian Eno) — икона современного искусства, известный британский композитор, один из создателей британской арт-рок-группы Roxy Music, пионер эмбиента и продюсер лучших альбомов The Velvet Underground, Дэвида Боуи, U2, Coldplay и Talking Heads. Как визионер звука Брайан выводит его из привычных рамок, оставаясь на плаву современности и смело комбинируя музыку с другими видами искусства. В свою очередь Рождер Ино, как и его старший брат, пишет музыку в жанре эмбиент, сотрудничал с такими исполнителями, как Лу Рид, Джарвис Кокер и Beck. Вместе с Брайаном работал над саундтреком к фильму «Дюна» Дэвида Линча.