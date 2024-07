Спустя месяцы молчания Софи Хатчингс объявила о долгожданном новом мини-альбоме под названием Love & Keep, точная дата выхода которого пока не разглашается. В преддверии релиза австралийская пианистка представила сингл Not Alone, ставший рефлексией на общение людей в эпоху изоляции и безграничного доступа к интернету.

«Love & Keep — это ностальгическое размышление о ценности простых вещей, которые мы, возможно, считали само собой разумеющимися, но теперь относимся к ним как к особо важным, — объясняет идею своего нового мини-альбома девушка. — Не нужно цепляться за прошлое и позволять миру технологий заполнять недостаток общения. Во времена неопределенности и борьбы стоит ценить долговечность и значимость дружбы. Пандемия дает нам время подумать и вздохнуть полной грудью, чтобы освободить от лишнего беспокойства и не чувствовать себя одинокими». Напомним, в прошлом году Софи Хатчингс представила свой новый сольный альбом Scattered On The Wind о вере в себя.

Музыка Софи Хатчингс (Sophie Hutchings) ясна, глубока и наполнена красотой. Критики называют ее интимной, созерцательной, порой меланхоличной, но с волнующей красотой. Продолжительный роман уроженки Сиднея с фортепиано начался довольно рано. Будучи ребенком, она играла на инструменте только в семейном кругу или в компании друзей, втайне от других оттачивая мастерство композиции, импровизации и развивая свой фирменный стиль. Сегодня в послужном списке австралийской пианистки и композитора шесть альбомов и номинация на престижную награду Australian Music Prize.