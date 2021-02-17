Клеменс Кристиан Пётч представил первый сингл под названием Indigo Feder из своего нового альбома The Soul of Things, который выйдет 9 апреля. «Последние месяцы были очень насыщенными и особенными, я провел кучу времени в своей студии и написал много музыки, — говорит композитор. — Мне нужно так много рассказать, и за это время я снова осознал, насколько для меня важно выражаться на наиболее близком мне языке — языке моей музыки». Предыдущий студийный альбом Клеменса Кристиана Пётча под названием Remember Tomorrow вышел в 2019 году.

Клеменс Кристиан Пётч (Clemens Christian Poetzsch) — выпускник Музыкальной консерватории Дрездена, стиль игры которого отличается эмоциональностью и свободой творческого самовыражения. Известность музыканту принесли выступления в составе группы MASAА, созданной под эгидой Института Гёте. В 2016 году он выпустил сольный альбом People and Place, а спустя три года — Remember Tomorrow. Кроме того, пианист выступал на одной сцене с Свеном Хельбигом, Тилл Брённером и Филармоническим оркестром Баден-Бадена, а также сочинил музыку по заказу Сербского национального балета для фортепиано, струнного квартета и хора.