Рамин Джавади выступит автором оригинального саундтрека к сериалу «Дом дракона» (House of the Dragon), который основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь» и является приквелом «Игры престолов». Действие развернется за 300 лет до событий основного сюжета и расскажет историю дома Таргариенов, члены которого оставляют обреченную Валирию и направляются на территории враждующих королевств. «Дом дракона» запланирован к выходу в 2022 году. Также Рамин Джавади напишет музыку к комедийному боевику «Человек из Торонто» (The Man from Toronto) режиссера Патрика Хьюза, премьера которого состоится 17 сентября этого года. Напомним, ранее стало известно, что немецкий композитор напишет музыку для кинокомикса Marvel «Вечные» (Eternals).

Рамин Джавади (Ramin Djawadi) — яркое воплощение пословицы о том, что яблоко от яблони недалеко падает. Ученик Ханса Циммера и выпускник престижного Колледжа Беркли сегодня является одним из наиболее востребованных кинокомпозиторов новой школы. Этническое влияние, ближневосточные мотивы и любовь к ударным помогли молодому дарованию получить статус ведущего композитора и первого музыканта американского телевидения, который отправился с собственным концертным туром по стране. В его дискографии саундтреки к десяткам голливудских фильмов («Побег», «Дракула», «Варкрафт», «Тихоокеанский рубеж», «Вечные»), компьютерным играм и сериалам, среди которых особое место занимают «Игра престолов» и «Мир Дикого Запада». Подробнее с творчеством Рамина Джавади можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.