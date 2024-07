Легендарный японский композитор, известный музыкой к шедеврам Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli, продолжает подводить итоги своей многолетней и головокружительной карьеры. Этим летом прошлогодний сборник Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi получит долгожданное продолжение под названием Songs of Hope: The Essential Joe Hisaishi Vol. 2. В него войдут лучшие музыкальные темы Хисаиси из аниме и фильмов, записанных в том числе с Лондонским филармоническим оркестром, Оркестром города Феррара (Orchestra Città di Ferrara) и ансамблем Pan Strings, — всего 28 произведений. Для прослушивания уже доступна оркестровая версия главной темы из фильма «Фейерверк» (Hana-bi) режиссера Такэси Китано.

«Я всегда старался реализовать себя одновременно и как автор, и как мелодист, — утверждает композитор. — Фортепиано является тем инструментом, для которого объем практики прямо пропорционален мастерству игры». Этот постулат в полной мере раскрыт в сборнике Songs of Hope: The Essential Joe Hisaishi Vol. 2, релиз которого намечен на 20 августа. Напомним, последней работой японского композитора стал саундтрек к китайскому фэнтези «Похититель душ».

Дзё Хисаиси (Joe Hisaishi) — выдающийся японский композитор, автор музыки к многочисленным шедеврам Хаяо Миядзаки и Такэси Китано, без которого невозможно представить современное искусство Японии. Масштаб таланта многократного лауреата премии Японской Киноакадемии поражает. Блестящий пианист, арт-директор, композитор пишет музыку к аниме («Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Навсикая из Долины ветров», «Мой сосед Тоторо»), японскому («Брат Якудзы», «Сонатина», «Кикудзиро», «Фейерверк»), зарубежному кино и даже рекламе и видеоиграм. В его дискографии более 15 сольных альбомов. Хисаиси является создателем музыкального оформления Параолимпийских игр 1998 года в Нагано, приглашенным членом американской Академии кинематографических искусств и наук, обладателем «Медали с пурпурной лентой», почетной награды японского правительства, присуждаемой людям, совершившим значительный вклад в достижения науки и искусства. Подробнее с творчеством Дзё Хисаиси можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

13 ноября в Петербурге состоится концерт «Музыкальные миры Дзё Хисаси», в рамках которого оркестр CAGMO исполнит лучшие произведения японского композитора из шедевров аниме Хаяо Миядзаки и культовых фильмов режиссера Такэси Китано. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/cagmo-hisaishi